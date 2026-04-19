Карен е уличен в черно тото
Карен е уличен в черно тото
Яна Сизикова е била арестувана от полицията в Париж
Някой трябва да се нагърби да подаде сигнали в прокуратурата и да свидетелства, каза собственикът на Ефбет
Няма черно тото, защото не е доказано
Борха Фернандес от Валядолид трябвало да обсъди бъдещето си
Задържани са настоящи и бивши футболисти, дори и директори
БФС кани завършилите на второ място тимове за баражи
Надявам се това да не се случило, обяви шеф на клуба
БФС спря правата на Иван Топузов и Любомир Витанов от Банско
Букмейкърите натопиха "Фрозиноне" за 3 мача Тото скандалът в Италия достигна и до "Серия А". Отборът на "Фрозиноне", за който рита Александър Тонев,...
Найден Кехайов ще лежи 2 години за опит за подкуп Районна прокуратура Стара Загора окончателно постигна осъдителна присъда срещу лицето Найден Кехайо...
Повече от две дузини тенисисти трябва да бъдат разследвани за връзки с кръгове за залагане, BBC Sport цитира думите на италиански прокурор. Роберто д...
Австралиецът каза "чао" след емоционална битка срещу Ферер Най-накрая се появиха имена в скандала с уреждане на мачове в тениса. Разбира се, не със 1...
Шампиони от Големия шлем уреждали мачове, твърди Би Би Си Опитаха се с мен през 2007 г., но само толкова, каза Ноле Пак е време за тенис. Сезонът ст...
Да залагаш срещу себе си е перверзия заяви президентът на федерацията по баскетбол Георги Глушков в интервю за "Блиц". Глушков бе потърсен за мнение с...
Иван Рашев гори заради мач от юношеската група Роден съдия може да изгори заради черно тото, стана ясно вчера. Иван Рашев от Стара Загора е разследва...
Страхотен скандал е на път да разтресе европейския футбол. Мащабно изследване на допинг тестове на водещи играчи в света показва, че 68 от тях са изпо...
Поредният корупционен скандал в сръбския футбол замеси и българския голаджия Валери Божинов и "Партизан". Припомняме, че през миналия месец полицията...
Обвиниха албанския шампион "Скендербег", в който рита национала Венци Христов, в уреждане на мачове. Според антикорупционната организация "федербет" "...
Наскоро се разбра, че много мачове в ниските дивизии на Апенините са били уговаряни с цел печалба от залагания. Под натиска на скандала и след 18-год...