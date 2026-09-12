"Черно море" разби "Локо" (Сф), диша във врата на "Лудогорец"
Варненци са на второто място с една точка пред "армейците"
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Варненци са на второто място с една точка пред "армейците"
Треньорът на "Пирин" Наджи Шенсой смята, че "Черно море" не са се напрягали срещу "Монтана". Варненци загубиха с 2:3 гостуването на ст. "Огоста". "Еди...
Треньорът на "Черно море" Никола Спасов скочи жестоко на съдията Ивайло Стоянов след 0:0 в гостуването на "Славия". "Нетърпимо е вече! Всичко спорно б...
"Черно море" хвърли кърпата и няма да продължи участието си в надпреварата за Купата на България и първенството в Националната баскетболна лига. Това...
"Черно море" стартира зимната подготовка с тренировка на заснежения плаж на Варна. Футболистите започнаха без петима играчи, на които беше дадена почи...
"Левски" победи с 1:0 при домакинството си над "Черно море" в мача от 13-я кръг на А група. Единственият гол в двубоя падна в края на първата част и...
Равен за "Пирин" и "Черно море" в снощния мач от първи кръг на „А" група. Отборите завършиха при резултат 1:1 на стадион „Христо Ботев" в Благоевград....
Носителят на Купата на България "Черно море" и "Динамо" (Минск) не се надиграха и завършиха с равенство 1:1 в първи мач от втория предварителен кръг н...
Треньорът на "Черно Море" Никола Спасов демонстрира самочувствие и си пожела съперник от Англия в Лига Европа. Предводителят на "моряците" стори това,...
"За съжаление билети няма да има за всички желаещи за финала с "Черно море". Това призна изпълнителният директор на "сините" Константин Баждеков. Днес...
"Черно море" победи като гост "Славия" с 3:1 на стадиона в "Овча купел". Двубоят бе от девети плейофен кръг на втората шестица във футболното първенс...
Бургаските миньори от мина "Черно море" изпълниха заканата си и обявиха ефективна стачка. Протестът им започна точно в полунощ в четвъртък на 300 метр...
Бургас Едночасови предупредителни стачни действия започват работещите в мина "Черно море" в Бургас. Те ще бъдат в началото на всяка смяна, а причината...