Всичко за "черно Море"

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"Черно море" хвърли кърпата

"Черно море" хвърли кърпата

"Черно море" хвърли кърпата и няма да продължи участието си в надпреварата за Купата на България и първенството в Националната баскетболна лига. Това...

13 февруари | 21:05
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"Левски" потопи "Морето"

"Левски" потопи "Морето"

"Левски" победи с 1:0 при домакинството си над "Черно море" в мача от 13-я кръг на А група. Единственият гол в двубоя падна в края на първата част и...

23 октомври | 21:05
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"Черно море" надви "Славия"

"Черно море" надви "Славия"

"Черно море" победи като гост "Славия" с 3:1 на стадиона в "Овча купел". Двубоят бе от девети плейофен кръг на втората шестица във футболното първенс...

22 май | 18:25
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