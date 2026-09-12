Разбиха луксозна нарколаборатория в Тетевенско
Нарколабораторията се намира в луксозен имот в селото, в близост до църквата
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Нарколабораторията се намира в луксозен имот в селото, в близост до църквата
Черни Вит дарява тържествено реликвата утре Едно от най-скъпите знамена на Георги Бенковски най-накрая отива във военния музей. В четвъртък точно в 1...
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