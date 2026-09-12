Челси Манинг отново влиза в затвора
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Плаща по 500 долара на ден глоба
Информаторът на WikiLeaks има трансполова идентичност - съзнание на жена, родена в мъжко тяло
Форт Мийд. Осъденият на 35 години затвор Брадли Манинг всъщност е трансполов. Той цял живот се чувствал жена на име Челси. Това стана ясно от негово п...