България извън топ 5 на питания за данъчни измамници
България е извън първата петица на страните, които отправят най-много запитвания към данъчните власти в Швейцария за хора с банкови сметки там, които...
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България е извън първата петица на страните, които отправят най-много запитвания към данъчните власти в Швейцария за хора с банкови сметки там, които...