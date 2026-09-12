Четирима убити в САЩ след спор за антикризисен чек
Заподозреният е арестуван
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Заподозреният е арестуван
Гигантски чек за 824 хил.лв връчи министър Теменужка Петкова на кмета на Бургас Димитър Николов. Символичното предаване на сумата се случи в събота по...
Министър-председателят Бойко Борисов връчи чек на стойност 500 000 лева на ръководството на БК "Черно море". Средствата са осигурени от пристанище "Ва...
Щангистът се прицели в Топ 6 на световното Чек за 10 бона от Корпоративна търговска банка получи европейският ни шампион в кат. до 62 кг по вдигане н...
Лондон. Мартин Йол бързо ще забрави кошмарните дни във "Фулъм". Лондончани се погрижиха за това. Те бутнаха в джоба на Йол чек за 990 000 евро неустой...
София. Световният шампион по класическа борба Иво Ангелов получи голям чек номер 33 от Корпоративна търговска банка на стойност 20 000 лв. Наградата м...
Правец. Чек за 10 000 евро от министъра на спорта Мариана Георгиева получи Федерико Ели. Италианецът спечели в Правец европейския шампионат по голф за...