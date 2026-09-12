Всичко за Чек

Следете всички новини, анализи и коментари за Чек. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Моят град Спорт
Утешиха "татко" Йол с милион

Утешиха "татко" Йол с милион

Лондон. Мартин Йол бързо ще забрави кошмарните дни във "Фулъм". Лондончани се погрижиха за това. Те бутнаха в джоба на Йол чек за 990 000 евро неустой...

02 декември | 23:35
0 коментара
8703
20 000 лв. от КТБ за Ангелов

20 000 лв. от КТБ за Ангелов

София. Световният шампион по класическа борба Иво Ангелов получи голям чек номер 33 от Корпоративна търговска банка на стойност 20 000 лв. Наградата м...

10 октомври | 18:50
0 коментара
11752
Министър връчи чек за 10 бона

Министър връчи чек за 10 бона

Правец. Чек за 10 000 евро от министъра на спорта Мариана Георгиева получи Федерико Ели. Италианецът спечели в Правец европейския шампионат по голф за...

28 септември | 20:40
0 коментара
12664