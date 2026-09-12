Откъде идва култовото "Гларус"? Разказва спасител на плажа
Най-атрактивни били чехкините и немкините
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Най-атрактивни били чехкините и немкините
Ръст от десетки проценти чешки туристи в морските ни курорти прогнозира посланикът на Чешката република Н. Пр. Душан Щраух, който се срещна с кмета на...
Има ръст на записванията на туристи от страни, членки на Европейския съюз - предимно от Германия, Великобритания и най-вече Чехия и Полша. Това обяви...
Идвали на носталгичен туризъм, кръчмари бясно пишат менюта на езика на Ева Херцигова