Сега пък испански боклук натресен у нас!
Част от боклука бил опакован в чували с Мade in Spain, пълни с пластмасови стърготини
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Част от боклука бил опакован в чували с Мade in Spain, пълни с пластмасови стърготини
Асеновград. Двама асеновградчани са с леки наранявания, след като паднаха с колата си в коритото на река Чая, предаде БГНЕС. Пътният инцидент е стана...
Пловдив. Зверска катастрофа отне живота на четирима младежи – две момчета и две момичета. Компанията пътувала около 13.30 часа по пътя Бачково – Асено...