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Кола падна в река Чая

Кола падна в река Чая

Асеновград. Двама асеновградчани са с леки наранявания, след като паднаха с колата си в коритото на река Чая, предаде БГНЕС. Пътният инцидент е стана...

25 декември | 13:17
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