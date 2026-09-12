Всичко за Чавдар Стоянов

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Смешен плач за ДАНС

Смешен плач за ДАНС

Реформите в сектор "Сигурност" са задължителни Гл.ас. Чавдар Стоянов, юрист, доктор по европейско и международно право Съществените промени, които п...

04 февруари | 6:05
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Експерт с кауза

Експерт с кауза

За 1 г. д-р Чавдар Стоянов написа две книги за борбата с тероризма Чавдар Стоянов е юристът, чиято научна работа в последните години е посветена на п...

28 август | 18:15
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