Всяко подценяване на тероризма струва скъпо
Гл. ас. д-р Чавдар Стоянов, доктор по европейско, международно и международно наказателно право В свои анализи учени и политици през последната годин...
Следете всички новини, анализи и коментари за Чавдар Стоянов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гл. ас. д-р Чавдар Стоянов, доктор по европейско, международно и международно наказателно право В свои анализи учени и политици през последната годин...
Главният прокурор Сотир Цацаров представи в понеделник на премиера и шефа на парламента проект за законодателни промени, насочени срещу бегълците от п...
Реформите в сектор "Сигурност" са задължителни Гл.ас. Чавдар Стоянов, юрист, доктор по европейско и международно право Съществените промени, които п...
Престъплението тероризъм е сравнително ново за българското право, но в последните години уредбата става все по-изчерпателна. До промените в Наказателн...
Гл.ас.д-р Чавдар Стоянов, доктор по европейско, международно публично и международно наказателно право България преживя трудна в политически аспект г...
Преподавател по международно и европейско право е атакуван чрез фалшиви сигнали за корупция в опит да бъде набеден. В серия от писма до различни инсти...
Чавдар Стоянов, главен асистент, д-р по наказателно право Наскоро медиите разкриха как вещи лица заплашват да блокират стотици предстоящи знакови дел...
За 1 г. д-р Чавдар Стоянов написа две книги за борбата с тероризма Чавдар Стоянов е юристът, чиято научна работа в последните години е посветена на п...
Гл. ас. д-р Чавдар Стоянов, доктор по право, юрист
Сложили сме си главите в торбата и ще протестираме, колкото трябва, казва Манол Глишев