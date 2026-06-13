Арестуваха бизнесмена Чавдар Александров за побой
Срещу бизнесмена е повдигнато обвинение за нанасяне на телесна повреда и хулиганство Бизнесменът Чавдар Александров е бил арестуван от полицията в Не...
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Срещу бизнесмена е повдигнато обвинение за нанасяне на телесна повреда и хулиганство Бизнесменът Чавдар Александров е бил арестуван от полицията в Не...