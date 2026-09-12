Продават на търг автомобил на Чаушеску, цената смайващо ниска
Rеnаult Fuеgо GТЅ е пpинaдлeжал нa ceмeйcтвoтo нa пoĸoйния pyмънcĸи ĸoмyниcтичecĸи лидep
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Rеnаult Fuеgо GТЅ е пpинaдлeжал нa ceмeйcтвoтo нa пoĸoйния pyмънcĸи ĸoмyниcтичecĸи лидep
За скромните 120 хиляди евро
Неизвестен купувач спечели търга за румънското возило
След екзекуцията на бившия румънски президент Николае Чаушеску, която стана през 1989 година, цялото имущество на диктатора беше конфискувано. Една от...
Провалът на политиците храни носталгията по диктатора, смятат журналисти в Букурещ Букурещ - София. "Хич да не ви е жал, имат 2 млрд. леи в банковите...
Хиляди се стичат да видят родната къща и вилите на "гения на Карпатите"