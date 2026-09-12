Бай Данчо за качамака: как го обичали Тато и Чаушеско
Тодор Живков не пропускал да поздрави персонала за рожден или за имен ден
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Тодор Живков не пропускал да поздрави персонала за рожден или за имен ден
Гидове показват лобното място на комунистическия лидер и съпругата му
Букурещ. Бившата казарма в румънския град Търговище, където бяха екзекутирани диктаторът Николае Чаушеску и съпругата му Елена, ще бъде отворена за по...