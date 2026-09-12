Отрязаха частните училища за безплатно море
По тази програма 30 000 ученици ще летуват на пълна държавна издръжка
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По тази програма 30 000 ученици ще летуват на пълна държавна издръжка
Парите, които държавата отпуска на частните училища, ще бъдат спирани при нарушения или ниски резултати. Това вече е част от Закона за училищното обра...
Държавните пари може да се окажат капан за тях Всеки път, когато поредният законопроект за училищното образование стигне до парламента, се препъва в...
Частните училища се задължават да обучават безплатно 20 % от учениците си, ако получават държавно финансиране. Това записаха депутатите от образовател...
Завърши третият тенис турнир на частните училища, домакин на който бе СК „ДЕМА", а наградите бяха осигурени от ОББ. Турнирът се игра във формат два от...
Велико Търново. "Частните училища ще получават средства от държавата само за обучението на децата. Няма да получават средства за целодневна организаци...
София. Държавата ще финансира обучението на децата в частни школа, но може да спира субсидията при нарушения на закони и наредби, както и при ниски об...
Държавата да плаща за учениците в тях, скочиха майки