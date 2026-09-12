Ето го първият частен бункер у нас. Не е за вярване!
Убийствен стандарт в помещението
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Убийствен стандарт в помещението
Няма нищо общо с досегашните
Тиквеният остров отначало бил ферма за стриди
Две села в разградско на бунт заради планираните промени Единственото частна ВиК фирма у нас, която снабдява с вода две села в разградско, ще бъде...