Летище София се похвали с ръст на чартърите, накъде отиват
Пътникопотокът за първите пет месеца все още е с 27% по-нисък спрямо 2019 г.
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Пътникопотокът за първите пет месеца все още е с 27% по-нисък спрямо 2019 г.
Лишавате десетки милиони граждани от правото да работят, да печелят пари и да си почиват и тези права са посочени в Конституцията “, се казва в петици...
Дават по 35 евро на седелка
Това се случва след като вчера Украйна затвори въздушното си пространство
това ще стане ясно на 11 май
Стартът ще е през март
Тръгват от 28 март
Това е равносметката за август
Максималният размер по схемата за държавна помощ не може да надхвърля 800 000 евро на предприятие
Имаме зелена светлина за подкрепа на чартърите
Това обяви вицепремиерът и туристически министър Марияна Николова
Българите са на трето място по приходи на Гърция от туристите от балканските страни
Прогнозата е за 2,5 млн туристи за Черноморието това лято
Ангелкова: Предимството на България са малкото заразени от коронавируса
Това решиха депутатите, които приеха на второ четене текстове в Закона за здравето
Забраната за чартъри до Турция падна, а авиокомпаниите започнаха да подават заявки за полети, съобщи руското министерство на туризма. Превозвачите пол...
Софийската опера и симфоничните концерти са хит за швейцарците С 35% се увеличават чартърите, които ще летят от Германия за България през лятото. Тов...
Как България да се превърне в предпочитана СПА, уелнес и балнеодестинация за чуждите туристи? Могат ли и как балнеохотелите да сключват договори със з...
Пловдив. Тръгват чартърите на летище Пловдив. Първите самолети пристигат на 27 декември с туристи от Москва и са на руските авиокомпании "Ямал Еърлайн...