Всичко за Чартъри

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Бизнесът иска: Чартъри за спа

Бизнесът иска: Чартъри за спа

Как България да се превърне в предпочитана СПА, уелнес и балнеодестинация за чуждите туристи? Могат ли и как балнеохотелите да сключват договори със з...

01 август | 13:20
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Тръгват чартъри до Пловдив

Тръгват чартъри до Пловдив

Пловдив. Тръгват чартърите на летище Пловдив. Първите самолети пристигат на 27 декември с туристи от Москва и са на руските авиокомпании "Ямал Еърлайн...

13 декември | 17:50
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