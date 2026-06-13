Наш вратар гони купа и изпити
Доста натоварена седмица започна за Димитър Митов. Във вторник вратарят ще пази за "Чарлтън" във финала за Купата на Англия до 18 години. Съперник ще...
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Доста натоварена седмица започна за Димитър Митов. Във вторник вратарят ще пази за "Чарлтън" във финала за Купата на Англия до 18 години. Съперник ще...
Митко със семейството на разходка в Лондон
Митко със семейството на разходка в Лондон
Още един продукт на школата на "Чавдар" (Етрополе) взриви Европа. Това е вратарят Димитър Митов. Талантът от Козлодуй привлече вниманието на медиите н...