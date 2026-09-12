Двама мъже и половина. Идва ли краят на враждата?
15 години по-късно
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15 години по-късно
Полицията е задържала 47-годишната съседка на Шийн Електра Шрок
Как са прекарали те съвместните си отношения
Мартин Шийн се появи в предаване, разказвайки за възстановяването на сина си Чарли
Чарли Шийн стана лице на компания за презервативи. Първата му двеминутна реклама се появи в YouTube и за няколко дни събра 50 000 гледания. Там Шийн,...
Полицията в Лос Анджелис започна наказателно разследване срещу актьора Чарли Шийн. Това е съобщил говорителят на звездата, цитиран от Дарик. Издадена...
За мен това е част от живота, казва Шийн Чарли Шийн страда и от биполярно разстройство, при което се редуват периоди на вманиаченост и приповдигнатос...
Чарли Шийн е спрял лекарствата си против ХИВ за определен период и е потърсил в Мексико алтернативно лечение. Причината е, че някои от показателите м...
Стив Хан, бившият асистент на Шийн, с нова порция признания за порнокупоните и крека Стив Хан, бивш личен асистент на Чарли Шийн, направи нова порция...
Вярвате или не, но Чарли Шийн е бисексуален и доста извратен, съобщи сайтът radaronline.com. Записите видели бял свят покрай мегадело за 20 милиона до...
Порно актрисата Бри Олсен отправи жестоки критики срещу Чарли Шийн, съобщи „Сън". Двамата имаха любовна връзка преди няколко години. В началото на се...
Премълча, че е серопозитивен и спа със стотици - това е престъпление, твърдят жените му Чарли Шийн сподели, че го е обзело голямо облекчение, след ка...
Актьорът криел от любовниците си, че е серопозитивен Една от "богините" му - порноактрисата Бри Олсън, обяви, че ще го съди Публичното признание на...
Изнудваха ме за милиони долари, за да запазят тайната ми. Това каза актьорът Чарли Шийн в предаването Today по телевизия Ен Би Си, където призна офици...
Известната холивудска звезда Чарли Шийн се очаква днес да разкрие, че е ХИВ-позитивен. Това ще стане по американския ТВ канал NBC, откъдето вече обяви...
След като вчера стана ясно, че известна холивудска звезда страда от СПИН, днес медиите полудяха от загадки. Чарли Шийн вероятно е болен от смъртоносни...
"Честит рожден ден, чичо Чарли!" Това написаха в социалните мрежи хиляди фенове на Чарли Шийн, известен с ролята си на разбивача на женски сърца в сер...
Дениз Ричардс - красива актриса, бивша съпруга на Чарли Шийн, майка на три деца - три пъти е прибягвала до услугите на пластични хирурзи. В интервю за...
Пинк се съблече в защита на животните. Попзвездата позира за 27-метров билборд на "Хора за етично отношение към животните" (PETA). На снимката певицат...
Лос Анджелис. Чарли Шийн иска да се върне в сериала "Двама мъже и половина" за последния му сезон, обяви самият той в интервю за сп. TV Guide. "Свър...