Всичко за Чарли Шийн

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Разследват Чарли Шийн

Разследват Чарли Шийн

Полицията в Лос Анджелис започна наказателно разследване срещу актьора Чарли Шийн. Това е съобщил говорителят на звездата, цитиран от Дарик. Издадена...

07 април | 7:27
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Чарли нонстоп дрогиран

Чарли нонстоп дрогиран

Стив Хан, бившият асистент на Шийн, с нова порция признания за порнокупоните и крека Стив Хан, бивш личен асистент на Чарли Шийн, направи нова порция...

30 ноември | 1:10
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Чарли Шийн спал с 5 000 жени

Чарли Шийн спал с 5 000 жени

Актьорът криел от любовниците си, че е серопозитивен Една от "богините" му - порноактрисата Бри Олсън, обяви, че ще го съди Публичното признание на...

19 ноември | 0:05
0 коментара
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ЧРД, чичо Чарли!

ЧРД, чичо Чарли!

"Честит рожден ден, чичо Чарли!" Това написаха в социалните мрежи хиляди фенове на Чарли Шийн, известен с ролята си на разбивача на женски сърца в сер...

03 септември | 11:19
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Пинк гола заради животните

Пинк гола заради животните

Пинк се съблече в защита на животните. Попзвездата позира за 27-метров билборд на "Хора за етично отношение към животните" (PETA). На снимката певицат...

12 февруари | 21:50
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