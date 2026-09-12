Разделя ли се поредна холивудска двойка
Звездите се сгодиха преди година
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Звездите се сгодиха преди година
Зрителите ще могат да наемат заглавието за 48 часа само от 27 август до 16 ноември
Актьорът и певицата Джеси Джей отново се разделят
Звездите не издържаха един без друг и раздялата им продължи само два месеца
Актьорът е започнал да използва приложение за запознанства
Актьорът и певицата Джеси Джей се разделили след едногодишен романс
Звездите се разделиха през април 2018-а
Млади полицаи се правят на колежани във "Внедрени в час 2"