Незаконен добив на чакъл. Кои фирми са замесени?
Замесени няколко фирми от Благоевградско
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Замесени няколко фирми от Благоевградско
Чакълът от пясъчните дюни между къмпингите "Градина" и "Златна рибка" трябва да бъде премахнат до 1 юни, нареди РИОСВ - Бургас. Екоинспекцията е напра...
Чакъл е засипан по плажа на къмпинг „Златна рибка" край Созопол, показват снимки, разпространявани в социалните мрежи. „Плаж" Златна Рибка @ БГ черно...