Три институции решават за ремонта на Централната поща в София
В сряда гишетата на Централната поща са работили нормално
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В сряда гишетата на Централната поща са работили нормално
Бандити задигнаха пенсиите в Хасково с перфектен план Близо 2 млн. лева бяха отмъкнати от Централна поща в Хасково вчера сутринта като в холивудска п...
Обир на пенсиите от Централната поща в Хасково е станал около 02 часа през нощта. Сградата е затворена. Все още не е ясна сумата на липсващите пари,...
Централната поща на Стара Загора е била обрана. Неизвестни лица са успели да проникнат в сградата снощи, съобщава бТВ. Сигналът е подаден на тел. 112...
Варна. 27-годишен строителен работник е паднал от покрива на Централна поща, информираха от Инспекцията по труда във Варна. Инцидентът е станал малко...