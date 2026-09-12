Момче от дом за сираци изпраща помощи за възрастни
17-годишният Кирил Балдев е от Центъра за настаняване в село Звъничево, ученик е в математическата гимназия в Пазарджик
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17-годишният Кирил Балдев е от Центъра за настаняване в село Звъничево, ученик е в математическата гимназия в Пазарджик
Пловдив. Днешният празник на християнската младеж и семейство е повод не само да говорим за традиционните семейни ценности, но и да се замислим за оне...
Момчилград. Центърът за настаняване от семеен тип в Момчилград ще посрещне своите обитатели до месеци. Строителните дейности и цялостното оборудване н...
Разград. Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания откриха в Цар Калоян. В обновената и реиновирана сграда на изоставено учил...