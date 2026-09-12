Играта на инат тика към избори
От блока прекалиха с условията, драмата е и с третия партньор От блока прекалиха с условията, драмата е и с третия партньор Юлий Павлов,Център за ан...
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От блока прекалиха с условията, драмата е и с третия партньор От блока прекалиха с условията, драмата е и с третия партньор Юлий Павлов,Център за ан...
София. Шест партии ще прескочат бариерата и ще излъчат представители в 43-то народно събрание ако изборите бяха днес, според изследване на Центъра за...
Хората ще отговорят три пъти "да" на президентския референдум
Всеки трети се интересува от скандала с подслушванията