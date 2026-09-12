Мика Зайкова с решение за тока: Сметките да се разсрочват
Малките фирми да купуват електричество от регулирания пазар
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Малките фирми да купуват електричество от регулирания пазар
Виновникът този път е свитият въгледобив в „Мини Марица изток"
София. Трите електроразпределителни дружества в страната ще ограничат в четвъртък производството на електроенергия от възобновяеми източници с 40%. Ра...