Майката на изтезавания Цецко остана без родителски права
Враца. Майката на изтезавания Цецко от Враца Петя Григорова остана без родителски права и за петте си деца. Решението е на Районния съд. Това важи и з...
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Враца. Майката на изтезавания Цецко от Враца Петя Григорова остана без родителски права и за петте си деца. Решението е на Районния съд. Това важи и з...
Враца. Изтезаваният Цецко от Враца, който трогна цяла България, докара тежки санкции във врачанската социална служба. Шефката на отдела за закрила на...
До 10 г. затвор грози садистите Петя и Георги
Враца. Ще бъде отнето общинското жилище от ромското семейство, станало печално известно с жестокото си отношение към 5-те си деца. Това съобщи зам.-...