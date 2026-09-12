Любо Пенев се връща в бившия си отбор, отмъкна човек от ЦСКА
Треньор от школата на червените ще помага на Ел Голеадор
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Треньор от школата на червените ще помага на Ел Голеадор
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Причината е лошото време във Велико Търново,мачът ще се играе утре от 17,30 ч
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Балтанов вкара на шампионите за крайното 1:1 в Разград
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Уесли Ната от Царско село вече е играч на ФК Рига
Тимът на Любо Пенев остава начело в класирането
Парите отиват за благотворителност