Вучич посрещна Радев като брат
Българският президент не ползваше слушалки за превод
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Българският президент не ползваше слушалки за превод
Започна посещението на президента
Двамата ще открият паметник на братята Кирил и Методий
80 млади таланти от България и Сърбия ще тренират заедно 8 дни
След 15 години дипломатическия усилия населеният с нашенци град си върна името, сънародничките ни в Западните покрайнини ще изписват фамилните си имен...
Българите там вече ще се вписват в гражданските регистри с имена спрямо нормите в българския език
Честитя на българите, постигнахме исторически успех, заяви Борисов
Стара позната от митингите на СДС посрещна Орешарски в Сърбия
Българо-сръбски икономически форум правят идния месец тамплиерите от двете държави в Цариброд. За това се договориха в присъствието на премиерите Плам...
Орешарски и Дачич откриват бюста в сръбския Димитровград
Нашенци пълнят заведенията и пазаруват храна у комшиите