Глезят туристи с шампанско за "Звук и светлина"
Велико Търново. Чаша шампанско ще получи всеки, който гледа шоуто „Царевград Търнов - звук и светлина" от ВИП площадката за наблюдение всеки петък до...
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Велико Търново. Чаша шампанско ще получи всеки, който гледа шоуто „Царевград Търнов - звук и светлина" от ВИП площадката за наблюдение всеки петък до...
Велико Търново. 11-годишната ученичка Валентина Блажева е 100 000-я посетител на Мултимедийния център „Царевград Търнов". Петокласничката от ОУ "Ба...
Велико Търново. Утре Мултимедийният посетителски център „Царевград Търнов" във Велико Търново ще посрещне 100-хилядния си посетител. Рекордният брой т...