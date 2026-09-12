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Гробница пази царски тайни

Гробница пази царски тайни

Хасково. Гробницата край хасковското село Александрово е открита от Георги Китов през 2001 г. Некрополът от 4. век преди н.е. вероятно е принадлежал н...

31 май | 19:40
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