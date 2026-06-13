Плевнелиев: Надяваме се скоро с Македония да отбелязваме делото на цар Самуил
Надяваме се с нашите братя в Македония скоро заедно да отбелязваме делото на цар Самуил. Това заяви президентът Росен Плевнелиев на откриването на ста...
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Надяваме се с нашите братя в Македония скоро заедно да отбелязваме делото на цар Самуил. Това заяви президентът Росен Плевнелиев на откриването на ста...