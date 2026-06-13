Плевнелиев: Надяваме се скоро с Македония да отбелязваме делото на цар Самуил

Надяваме се с нашите братя в Македония скоро заедно да отбелязваме делото на цар Самуил. Това заяви президентът Росен Плевнелиев на откриването на ста...