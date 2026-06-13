Вижте патриаршеското слово за цар Борис Покръстител
Патриарх Неофит отправи послание по повод 1150-годишнината от покръстването на българския народ и паметта на св. Цар Борис I Михаил. Публикуваме пълн...
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Патриарх Неофит отправи послание по повод 1150-годишнината от покръстването на българския народ и паметта на св. Цар Борис I Михаил. Публикуваме пълн...