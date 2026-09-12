Грандиозен театрален спектакъл почита Покръстването и цар Борис
Фондация "Нашият дом е България" ви кани на театрална оратория „От Вода и Дух”, концерти, богословски беседи и езда с коне в Плиска от 2 до 4 май
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Фондация "Нашият дом е България" ви кани на театрална оратория „От Вода и Дух”, концерти, богословски беседи и езда с коне в Плиска от 2 до 4 май
Съдържа водната електроцентрала, която работи и до днес
Политици и общественици отдадоха почит
Имен ден имат всички с имената Борис, Боряна, Борислав, Борислава, Борил или Богорис
Политиците да се поучат от св. цар Борис
Свети Иван Рилски живял по времето на царете Борис и Симеон
„Бурни времена“ излиза по случай 77 години от смъртта на монарха
На 2 май православната църква почита Покръстителя на българите
Благоевград. Посветена на 70-годишнината от кончината на цар Борис III кръгла маса се провежда в Благоевград. Дискусията започна в 09.30 часа в заседа...