Цанко Цанов: Гласувайте за спокойствието на хората и бизнеса в Ботевград

Гласувайте за спокойствието на хората и бизнеса в Ботевград. Това каза кандидатът на ГЕРБ за кмет на Ботевград Цанко Цанов по време на среща с жители...