Цанко Цанов: Гласувайте за спокойствието на хората и бизнеса в Ботевград
Гласувайте за спокойствието на хората и бизнеса в Ботевград. Това каза кандидатът на ГЕРБ за кмет на Ботевград Цанко Цанов по време на среща с жители...
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Гласувайте за спокойствието на хората и бизнеса в Ботевград. Това каза кандидатът на ГЕРБ за кмет на Ботевград Цанко Цанов по време на среща с жители...
Мой приоритет е изграждането на добра комуникация между общинската администрация и хората от Ботевград. Това заяви кандидатът на ГЕРБ за кмет на Боте...
Цанко Цанов всеки ден приема десетки граждани в общината и решава проблемите им Той участва в управлението на община Ботевград от 2008 година насам....