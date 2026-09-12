Турският вицепремиер посъветва жените да не се смеят
Анкара. "Жената няма да се смее пред всички и няма да покаже своята привлекателност." Това бе част от изказването на турския вицепремиер Бюлент Арънч...
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Анкара. "Жената няма да се смее пред всички и няма да покаже своята привлекателност." Това бе част от изказването на турския вицепремиер Бюлент Арънч...
Анкара. Вицепремиерът и говорител на турското правителство Бюлент Арънч напуска политиката заради публичен скандал и несъгласие с премиера Реджеп Та...
Истанбул. Турският вицепремиер се извини за "прекомерното насилие" срещу протестиращите, които се опитват да спасят паркът Гези в Истанбул, но също та...