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Роналдо вдигна бяло знаме

Роналдо вдигна бяло знаме

Зависим от чужда милост, плачат в Португалия Нещата стават много трудни, ще излъжа, ако кажа, че сме топотбор! С тези думи звездата на Португалия Кри...

23 юни | 20:25
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