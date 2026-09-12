Защо преносимата батерия има бутон? Малко хора знаят отговора
В съвременните модели може да изпълнява няколко функции едновременно
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В съвременните модели може да изпълнява няколко функции едновременно
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Това ще даде възможност на хората да участват по-лесно в AI трансформацията
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Социалната мрежа Facebook днес започна тества на нови функции на бутона "Like" за бърз коментар на съобщения, но без да създава директен бутон "Disli...
След дълги коментари по темата, най-сетне в социалната мрежа Facebook ще може да се използва бутон "Не харесвам" (Dislike). Новината съобщи основател...
София. От 10 ноември в над 100 превозни средства от обществения градски транспорт слизането от тях и качването в тях ще става с натискането на специал...
Лос Анджелес. Бутонът за споделяне в Twitter на съдържание от външни сайтове изненада потребителите за няколко дни, като при натискане сваляше на комп...