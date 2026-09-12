Джони Деп инвестира в младо гадже. Колко му излезна
Самата тя отговори уклончиво на въпроса за откриване на съвместен бизнес с 61-годишния Деп
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Самата тя отговори уклончиво на въпроса за откриване на съвместен бизнес с 61-годишния Деп
Πъpвият "cyпep бyтиĸoв" xoтeл в cвeтa щe oтвopи вpaти пpeз ceптeмвpи
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