Рецепта на опитния готвач. Здравословен бургер
Как се приготвя той
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Как се приготвя той
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Автоматизираният асисент е наречен Флипи
През април тази година Йорг Тиеман, управител на ресторант в центъра на Кьолн, добавил към менюто гурме сандвич, наречен "Ердоган бургер". Идеята дошл...
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Ако искате да хапнете сандвич, но държите да е направен от изключително качествени продукти, то вашият избор е "Le Burger Extravagant". Сандвичът стру...
Светът празнува деня на вкусната пълнена питка