Дилов-син: Слави би ГЕРБ само в бургаския затвор
Досега няма нито едно правителство, което да е било самостоятелно, каза водачът на листата на ГЕРБ в Бургас
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Досега няма нито едно правителство, което да е било самостоятелно, каза водачът на листата на ГЕРБ в Бургас
Бургас. Бургаският окръжен съд оправда бившия шеф на затвора в морския град Деян Костов. Той бе признат за невинен по обвинението в престъпление по сл...
Готвят национален протест на надзирателите на 27 юли
Бургас. Затворник се качи на покрива на Бургаския затвор и хвърли в паника управата. ТОй излежава доживотна присъда и се заканва, че ще се самоубие ка...