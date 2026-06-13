„Булмаркет 1” спечели Kamenitza Фен Купа в Русе
Момчетата от „Булмаркет 1" подпечатаха билета си за Националните Финали на Kamenitza Фен Купа 2015, след като се доказаха като най-добрия отбор от при...
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Момчетата от „Булмаркет 1" подпечатаха билета си за Националните Финали на Kamenitza Фен Купа 2015, след като се доказаха като най-добрия отбор от при...