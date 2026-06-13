Задържаха 7 чужденци на бул. "Сливница" в София
Столични полицаи задържаха 7 чужди граждани. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. И уточниха, че след получен сигнал в полицията, около 10.30 часа, на...
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Столични полицаи задържаха 7 чужди граждани. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. И уточниха, че след получен сигнал в полицията, около 10.30 часа, на...
Столична община въвежда временни промени в движението по бул. "Сливница" в София. Причината е санитарно разяне на дървета. До 00.00 часа се забранява...
Дърво падна в реката на кръстовището на бул. "Сливница" и ул. "Веслец" в София и временно "затвори" движението в района. Инцидентът се е разминал без...