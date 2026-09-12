Златно село до София влезе в топ 10, диша във врата на градовете
То е второ по население сред селата у нас, но лидер по инвестиционен апетит
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То е второ по население сред селата у нас, но лидер по инвестиционен апетит
Втори ден гърмят пиратки заради местния панаир
Плевенското село е новото огнище на коронавирус
Сред болните има семейство с петима заразени и дете на 3 годинки
Общо 12 са новите установени случаи с COVID-19 в Буковлък
Кметът на Буковлък Росен Русанов за пореден път се прояви като управник за пример. Докато в Плевен цари бурно недоволство заради неадекватното снегопо...
ОИК – Плевен изнесе предварителни данни от междинно преброяване към 7.00 ч. В тях са включени и резултатите от четири кметства на територията на общин...