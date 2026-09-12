"Готъм" показва зараждането на Батман
"Би Ти Ви Екшън" започва излъчването на "Готъм". Криминалната драма е разработена от Бруно Хелър и Дани Кенън и е вдъхновена от персонажите от "ДиСи К...
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"Би Ти Ви Екшън" започва излъчването на "Готъм". Криминалната драма е разработена от Бруно Хелър и Дани Кенън и е вдъхновена от персонажите от "ДиСи К...
Тази седмица започна излъчването на още една хитова поредица. Вторият сезон на "Лонгмайър" е в ефира на "Би Ти Ви Екшън" всеки делник от 19 часа. Това...
В "Революция" действието се развива 15 години след спирането на електричеството в целия свят. Американският постапокалиптичен сериал е създаден от Ери...
"Синовете на анархията" се завръщат на 17 февруари по bTV Action. Петият сезон на екшън драмата ще се излъчва всеки делничен ден от 16 часа. Премиерни...