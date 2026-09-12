Осъдиха асистенти от БСУ за източени пари от ЕС
Двама асистенти от Бургаски Свободен Университет получиха условни присъди, заради източване на средства от Евросъюза. Атанас Луизов и Деян Лазаров б...
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Двама асистенти от Бургаски Свободен Университет получиха условни присъди, заради източване на средства от Евросъюза. Атанас Луизов и Деян Лазаров б...
Ивелина се бори с болестта на Ходжкин Благотворителен спектакъл организират студентите от БСУ, за да помогнат на своя колежка, която страда от тежко...
Бургас. Предстоящите избори за Европейския парламент ще са различни, защото за първи път освен за депутати, индиректно гласуваме и за председател на Е...