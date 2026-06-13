БСП започва консултации за вота на недоверие
От левицата са категорични, че нито арестът, нито оставката на ресорния екоминистър изчерпват въпроса за политическата отговорност на правителството
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От левицата са категорични, че нито арестът, нито оставката на ресорния екоминистър изчерпват въпроса за политическата отговорност на правителството