Дора Янкова: БСП настоява за по-голям ресурс за насърчаване на раждаемостта
Служебното правителство подгрява голямо поскъпване на живота, планирано от десницата В новия парламент групата на „БСП – лява България" ще води полит...
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Служебното правителство подгрява голямо поскъпване на живота, планирано от десницата В новия парламент групата на „БСП – лява България" ще води полит...
Шумен. Идвайки тук, в Шумен, имах удоволствието да посетя едно от много добре работещите предприятия, в което се вижда силната социална отговорност къ...
Червените изненадаха депесарите със закон