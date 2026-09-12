Ню Йорк е в ужас! Мексикански кораб удари емблематичен мост в града
Най-малко 22 души са ранени, а трима остават в тежко състояние
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Най-малко 22 души са ранени, а трима остават в тежко състояние
Нюйоркската полиция издирва виновниците за подмяната на американските знамена над Бруклинския мост с бели. Онази сутрин на двете кули на моста, свързв...
Пенсилвания. Товарна влакова композиция дерайлира и се възпламени, като предизвика евакуация в САЩ. Вследствие на инцидента, станал в Сюикли, щата Пен...
Ню Йорк. Затвориха Бруклинския мост, съединяващ нюйоркските райони Бруклин и Манхатън, заради подозрения за кола-бомба. Само два часа по-късно движени...