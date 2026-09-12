Боян Петров: Организмът ми работи добре на 8000 метра
"По време на експедицията водех електронен дневник и там съм си направил пълен списък на хората по имена. Искам да благодаря на всички, които ми пишех...
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"По време на експедицията водех електронен дневник и там съм си направил пълен списък на хората по имена. Искам да благодаря на всички, които ми пишех...
Каракорум. Двама български алпиниски са изкачили връх Броуд Пик (8047 м), който е 12-ият по височина в света. Според водещ руски сайт за алпинизъм Бо...
Българските алпинисти Боян Петров и Младен Данков ще атакуват през юни и юли Броуд пик (8047 м) и К2 (8611 м). Тандемът заминава за Пакистан на 10 юни...