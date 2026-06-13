Откриха уникален бронзов чучур с лъвска глава
Археолози се натъкнаха на рядка находка при строителството на новия Археологически парк в курорта Сандански. В двора на епископската базилика е намере...
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Археолози се натъкнаха на рядка находка при строителството на новия Археологически парк в курорта Сандански. В двора на епископската базилика е намере...