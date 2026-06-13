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Светият отец се лекува в болница
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Светият отец се лекува в болница
Директорът на Националния исторически музей (НИМ) Божидар Димитров е бил приет снощи по спешност в болница заради двойна бронхопневмония. Това съобщи...
Двумесечно бебе почина вчера в дома си в село Орешене, община Ябланица, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. По трупа му не са открити след...