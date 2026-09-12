Злато и сребро за Калейн в Бърно
Гимнастичката си тръгва от турнира с пълен комплект медали
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Гимнастичката си тръгва от турнира с пълен комплект медали
Тези дни бебето, родено с тегло 2,1 кг, е изписано от болницата
Головата суша застигна "Лудогорец". Разградчани не успя да спечелят срещу "Бърно" в петата си контрола на турска земя. Мачът завърши със скучното 0:0...
Бърно бе домакин на 8 и 9 септември на десетото юбилейно издание на Европейските детски лекоатлетически игри. Участие взеха над 1400 деца на възраст о...